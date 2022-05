A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Educação e do CEMAE (Centro Municipal de Atendimento Especializado), inaugurou nesta sexta-feira (dia 20), a Casa Azul – Lea Aparecida Barbosa de Almeida. A unidade, que é dedicada ao atendimento de crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), funcionará anexo à Escola Estadual Municipalizada Santo Antônio, no bairro Colônia.

A abertura da solenidade foi feita por João Lucas Franco Borges, de 13 anos. Ele é portador do TEA e discursou na inauguração. “Agradeço muito ao prefeito por escutar um pouquinho a voz de todos os autistas de Barra Mansa e pela Casa Azul. Não importa se você é pequeno, grande, branco ou negro, o importante é que você pode conseguir fazer o que quiser; com luta você consegue. Os autistas são a representação disso, são totalmente diferentes. A diferença é a verdadeira igualdade”, disse João Lucas.

A mãe dele, Geiza Franco falou da importância da criação da Casa Azul para o atendimento dos autistas. “Essa unidade é um marco, pois eles precisam de atendimento especializado. É verdade que eles estão sendo atendidos pela rede educacional do município com excelência, mas sabendo que existe um local específico faz toda a diferença, pois eles terão o olhar e a forma de lidar diferentes. Isso é uma abertura para novos tratamentos. Nossa cidade merecia isso”, destacou.

A coordenadora do Cemae, Sônia Coutinho, exaltou a execução do projeto de criação da Casa Azul. “Essa é a concretização de um sonho, que se deve a várias pessoas envolvidas na causa. Agradeço ao prefeito Rodrigo Drable e a vice Fátima Lima, que tornaram possível a realização de um projeto tão importante. Também fica minha gratidão ao secretário de Educação, Marcus Barros, e a toda a equipe pelo empenho e dedicação. É muito importante nós estarmos aqui hoje inaugurando essa Casa e dando mais um passo na Educação do nosso município”, disse.

O secretário de Educação, Marcus Barros, destacou a importância da abertura do novo equipamento que irá atender as necessidades dos autistas do município. “Esse espaço pedagógico foi criado com recursos próprios e era muito esperado por todos. É uma unidade que irá atender toda a demanda dos autistas do município e foi preparada com muito carinho pelos envolvidos.”, exaltou o secretário.

O prefeito Rodrigo Drable ressaltou o trabalho desenvolvido pelo CEMAE no município. “Estamos dando passos importantes na realização de vários sonhos e a Casa Azul é um desses. A Sônia Coutinho disse que ela é chata e que cobra muito, mas o que ela chama de chatice eu chamo de dedicação e é graças a essa dedicação que Barra Mansa tem um olhar diferente para o atendimento dos autistas e de outras deficiências”.

Também estiveram presentes na solenidade o secretário de Educação, Marcus Barros; além de representantes da sociedade civil, familiares de autistas e equipe do Cemae.

Casa Azul

A unidade é um centro de referência de atendimento educacional especializado para alunos com Transtorno do Espectro Autista. O local irá oferecer atividades como musicalização e arte, sala de comunicação alternativa, educação física adaptada, Atendimento Educacional Especializado (AEE) com foco pedagógico para alfabetização e letramento, além de orientação e apoio às escolas, efetivando a inclusão dos alunos e oficinas aos pais.

“A Casa Azul é um centro de referência para o Transtorno do Espectro Autista, que vai atender, dentro do enfoque educacional, crianças e adolescentes de um a 18 anos, seguindo as diretrizes do MEC. Inicialmente vamos atender cerca de 60 alunos, mas a proposta é ampliar para 100. Atualmente temos 45 crianças com o termo de compromisso para atendimento, que foram assistidas durante o ano de 2021”, explicou a professora responsável pela unidade, Maria de Lourdes Faria Barbosa, a Lurdinha.

As informações sobre o atendimento na Casa Azul devem ser obtidas através do Cemae, que funciona na Rua Cristóvão Leal, n° 121, no Centro. Mais informações através do telefone: (24) 3323-1519.

