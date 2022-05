Policiais do setor de inteligência da 93ª DP (Volta Redonda) prenderam, nesta segunda-feira (dia 23), um rapaz, de 24 anos, já conhecido como integrante da facção Comando Vermelho. Os agentes receberam a informação de que ele receberia certa quantidade de drogas na Avenida Bahia, do bairro Belmonte, onde teria como habito realizar atendimento a seus clientes e usuários de drogas.

Munidos com tais informações, as equipes se dirigiram ao local onde o encontraram no quintal da residência, preparando a carga de droga recebida para venda. O rapaz foi abordado pelos policiais e não apresentou resistência. Ele foi conduzido juntamente com o material para sede da 93ª DP.

Foto: Divulgação