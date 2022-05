Policiais da 93ª DP (Volta Redonda) capturaram, nesta segunda-feira (dia 23), Reginaldo Dias Pereira, foragido da Justiça pelo crime de roubo. A prisão ocorreu após os agentes, coordenados pelo delegado Titular Luiz Jorge Rodrigues da Silva, irem às ruas para apurar informações e combater o tráfico de drogas na região.

De acordo com a equipe, quando passavam pela Rua General Nilton Fontoura, no Jardim Paraíba, retornando para a delegacia, os policiais tiveram a atenção voltada para o homem, atualmente com 30 anos de idade, que demonstrou nervosismo com a aproximação da viatura. A equipe decidiu realizar a abordagem e constatou que, contra ele, havia mandado de prisão em aberto por roubo. O procurado recebeu voz de prisão e foi conduzido à unidade policial.

Foto: Divulgação