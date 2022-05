A Galeria de Arte Clécio Penedo recebe entre os dias 02 e 24 de junho, a exposição ‘O Sobrevivente’, de Marcello Freire. O jovem artista barra-mansense traz em suas obras um personagem ficcional autoral que interage em ambientes extremos, propondo narrativas imaginárias sobre a manutenção da vida. A visitação ficará aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados e domingos, das 9h às 15h. A Galeria fica no Palácio Barão de Guapy – Praça da Bandeira, s/nº, no Centro.

De acordo com Marcelo Freire, a pesquisa para criação do personagem ‘O Sobrevivente’ aconteceu em meados de 2019 – período marcado pela crescente de queimadas e discussões sobre o impacto das ações no meio ambiente e o risco de extinção da própria espécie.

Em 2021, contemplado pela Lei Aldir Blanc, Marcello Freire produziu um curta-metragem que se constituiu como porta de entrada para experimentações em outras linguagens da arte, para além do desenho. Agora, por meio do edital da ocupação da Galeria de Arte Clécio Penedo, vislumbra a oportunidade de mostrar trabalhos inéditos feitos antes e durante a pandemia. Entre estas obras estão instalações, desenhos, pinturas e outras surpresas que estão sendo preparadas para a noite de abertura.

O presidente da Fundação de Cultura Barra Mansa (FCBM), Marcelo Bravo, convida a todos para visitar a Galeria e prestigiar a exposição do artista.

“A ocupação de um espaço público tem que ser democrática. A política cultural contemporânea nos faz abrir as oportunidades para todos. A exposição do Marcello Freire é a primeira da temporada 2022, selecionada pelo edital da FCBM. Esperamos incentivar os novos artistas e também os já consolidados promovendo uma vida cultural cada vez melhor na nossa cidade”, destacou Bravo.

A Galeria de Arte Clécio Penedo tem em seu acervo obras permanentes e itinerantes de diversos artistas locais e de várias partes do mundo. Inaugurada em 2020, recebe visitas guiadas, oficinas e atividades em grupo mediante agendamento, que pode ser feito através do telefone (24) 3326-0405 ou pelo e-mail: cultura@barramansa.rj.gov.br.

Foto: Divulgação