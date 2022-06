Com cerca de 23 mil casos confirmados e 318 óbitos em decorrência da Covid-19, o município de Três Rios decidiu retomar a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção contra a doença, tanto em locais abertos como em ambientes fechados.

A decisão foi tomada durante uma reunião do Comitê de Emergência de Combate à Covid-19, ocorrida na manhã desta terça-feira (dia 31) e teve como base o aumento no número de registros recentes. A medida deve entrar em vigor nos próximos dias.

“A utilização da máscara não é só para evitar o contágio do Covid-19, mas, também, para as síndromes respiratórias que têm sido mais presentes no atendimento das Unidades de Saúde do município nestes períodos de baixa temperatura”, diz o governo municipal em comunicado. Ainda de acordo com a prefeitura, são classificados locais fechados: Escolas, academias, eventos em geral, cinemas, igrejas, repartições públicas e comércio em geral.