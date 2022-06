O boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura de Volta Redonda, nesta terça-feira (dia 31), registrou que o município teve 65.988 casos da doença confirmados. Em 25 de maio, eram 65.084, o que aponta que a cidade teve 904 casos positivos em uma semana.

Até o momento, não houve determinação de novas medidas de restrição no município. Máscaras seguem liberadas. A prefeitura, no entanto, divulgou uma nota no dia 16 de maio apontando o aumento de casos e recomendando que a população continue tomando os cuidados necessários, evitando aglomerações e fazendo uso de máscaras em ambientes fechados. Também reforçou a importância da vacinação e ampliou o atendimento aos finais de semana.

A reportagem do jornal Folha do Aço mostrou em sua última edição que mesmo sem um novo decreto, algumas escolas estão tomando providências para evitar a propagação do vírus. O Centro Educacional Tiradentes, por exemplo, que atende crianças e adolescentes, monitora a situação e orienta aos responsáveis sobre os cuidados necessários para o período. Percebemos o aumento do número de casos de Covid em nossa cidade, apesar de termos ciência que a situação viral é favorecida pela redução de temperaturas e a sazonalidade, nos preocupamos com as ocorrências de doenças de transmissão respiratória nesse período mais frio”, diz em comunicado enviado aos pais e responsáveis.

O Colégio Nossa Senhora do Rosário enviou comunicado aos pais retomando a obrigatoriedade do uso de máscaras nas dependências da unidade localizada na Vila Santa Cecília. “Estamos atentos às orientações dos órgãos oficiais e informamos que a partir da Nota Técnica da Secretaria Municipal de Saúde de Volta Redonda […] o uso de máscaras no Colégio será obrigatório até novas orientações”.

As duas escolas da rede particular também recomendaram que os alunos que apresentem sintomas gripais não retornem às salas de aula antes de testar negativo para Covid – 19.