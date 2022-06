O preço da gasolina segue em disparada no Brasil, afetando, cada vez mais, o orçamento da maior parte das famílias brasileiras. Impactada também pela invasão da Rússia à Ucrânia, a alta do combustível, cada vez que anunciado novo reajuste pela Petrobras, vem provocando corridas aos postos em busca do menor preço. Ou, pelo menos, do ‘menos dolorido ao bolso’.

Uma alternativa para aqueles que possuem carro flex é abastecer no Etanol. Porém, embora mais em conta, o preço do combustível derivado da cana-de-açúcar também segue subindo de forma assustadora. Devido a isso, e buscando a maior autonomia na quilometragem, muitos motoristas optam pela gasolina.

O mais recente levantamento divulgado pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), realizado entre os dias 22 e 28 de maio, aponta a cidade de Barueri, em São Paulo, com o valor mais alto da gasolina. Acredite, por lá o preço do combustível foi encontrado a R$ 8,59.

A região Sul Fluminense, no entanto, não fica para trás, já que o município de Barra Mansa ocupa o terceiro lugar do ranking da ANP, com cotação de R$ 8,46 no litro da gasolina. Angra dos Reis está próximo, não apenas a nível geográfico como também na colocação da pesquisa, aparecendo em segundo lugar, com R$ 8,49. Ou seja, três centavos mais caro que a cidade do Médio Paraíba.

Valença também tem lugar de destaque na pesquisa, ostentando o preço de R$ 8,44, se consolidando na quarta posição dessa triste lista.

Reajustes constantes

Os constantes aumentos nos preços de combustíveis não são novidade no Brasil. De Norte a Sul do país, a gasolina tornou- se tornou ‘artigo de luxo’ e os motoristas vêm precisando economizar nas viagens para diminuir a frequência das amargas visitas aos postos. Carona? Só se não tiver que fugir do trajeto. Pelo menos é assim que pensa a organizadora de festas Anna Carolina Cortes.

“Por trabalhar com festas, muitos detalhes, fornecedores diferentes e cada um em um canto da cidade, tenho buscado otimizar os compromissos em uma só saída. Além disso, a gasolina impacta no preço de todo o resto, e toda hora preciso estar reajustando meus preços ao cliente, que nem sempre compreende. Está difícil”, reclama a empreendedora, que é moradora de Barra Mansa.

Se está difícil para a Anna, imagina para Luiz Antônio Vidal, motorista por aplicativo. “Tem sempre ficar observando a diferença do etanol para a gasolina e, dependendo dessa diferença, utilizar o etanol. Para nós, que trabalhamos com o carro, a melhor alternativa continua sendo o GNV, que mesmo com a alta, ainda é mais vantajoso”, explica.

Luiz Antônio enumera ainda outras opções para tentar driblar o alto custo dos combustíveis em geral: “Procurar não rodar muito em horários ‘de pico’ de trânsito, priorizar corridas em que o passageiro não esteja muito longe, evitar locais que não terão chamadas de volta, entre outras. Os ganhos caíram bastante devido ao preço do combustível. Fora que ainda arcamos com a manutenção geral do carro, troca de óleo, freios etc”, comenta o trabalhador, que também costuma abastecer em Barra Mansa.

Em pesquisa da ANP pelo município, foi encontrada a gasolina pelo preço de R$ 8,49 em um posto localizado na Avenida Domingos Mariano, no Centro. Outros dois postos, no Centro e no Ano Bom, anunciam o combustível por R$ 8,10.

Um pouco mais distante, no Jardim Boa Vista, o motorista paga R$ 7,99 por cada litro no tanque. O mesmo valor é cobrado por um estabelecimento na Vila Nova. No bairro Saudade, há a opção de abastecer por R$ 7,89 o litro da gasolina. Os valores foram coletados entre 24 e 26 de maio.

A Prefeitura de Barra Mansa, através do Procon, informa que tem fiscalizado constantemente os postos de combustíveis do município para coibir qualquer tipo de abuso. “As margens de lucro praticadas atualmente na cidade estão entre 8 e 10%, que equivale a média do Estado do Rio de Janeiro. O consumidor que se sentir lesado pela margem praticada pelo posto, pelo tipo de combustível ou qualquer outro aspecto pode fazer uma denúncia ao Procon. Neste caso, será marcada uma audiência para mediar a situação entre consumidor e posto”, diz a nota enviada pelo órgão à Folha do Aço.

Confira o ranking da ANP sobre as 15 cidades com os maiores preços da gasolina:

1º) Barueri (SP): R$ 8,59

2º) Angra dos Reis (RJ): R$ 8,49

3º) Barra Mansa (RJ): R$ 8,46

4º) Valença (RJ): R$ 8,44

5º) Porto Seguro (BA): R$ 8,42

6º) Guaratinguetá (SP): R$ 8,39

7º) Itaguaí (RJ): R$ 8,39

8º) Niterói (RJ): R$ 8,39

9º) Petrópolis (RJ): R$ 8,39

10º) Brumado (BA): R$ 8,39

11º) Livramento de Nossa Senhora (BA): R$ 8,39

12º) Eunápolis (BA): R$ 8,37

13º) Rio de Janeiro (RJ): R$ 8,33

14º) Crateús (CE): R$ 8,30

15º) Cabo Frio (RJ): R$ 8,29

* O levantamento consultou preços em mais de 2.500 postos em todo o país.

Dia Livre de Impostos

O Dia Livre de Impostos – 2 de junho – é uma ação de conscientização sobre as altas taxas tributárias que incidem nos produtos e serviços brasileiros. Como forma de protesto, diversos estabelecimentos por todo o país vendem com isenção de impostos durante um dia, arcando eles mesmos com o valor do tributo oferecido como desconto.

Na quinta-feira (dia 2), a CDL Jovem Barra Mansa promoveu uma ação de isenção de impostos na gasolina comum em um posto do bairro Ano Bom. O valor normal do combustível custa R$ 8,10 e foi vendido por apenas R$ 5,10, com isenção de 37% de impostos aos 100 primeiros motoristas que chegaram cedo ao local.

De acordo com o presidente da entidade, Willian Arantes, o Dia Livre de Impostos é uma forma de deixar claro para o consumidor como a alta tributação afeta seu poder de compra. “O impacto da pandemia na economia torna ainda urgente e necessário termos um sistema tributário menos oneroso e mais eficiente. Ações como essa ajudam a mostrar à população a realidade do empresário, mas também a importância de se avançar numa Reforma Tributária no país, afinal o brasileiro trabalha 153 dias somente para pagar imposto. O DLI é justamente para manifestarmos a indignação”.