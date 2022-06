Classificado para a semifinal da A2, o Volta Redonda retorna o foco para a Série C do Campeonato Brasileiro neste domingo (dia 5), às 16h, no Barradão, quando irá enfrentar o Vitória-BA em busca da sua primeira vitória fora de casa na competição.

Destaque do Voltaço no triunfo do meio da semana, o goleiro Dida afirma que será um confronto direto, uma vez que as duas equipes possuem a mesma pontuação na classificação geral.

“Será um grande jogo para nós no domingo contra o Vitória. Vamos com uma boa expectativa, porque é uma partida muito importante dentro da pontuação que a gente se encontra, já que iremos enfrentar um adversário direto que está com o mesmo número de pontos que o nosso. Sabemos que será um confronto muito difícil fora de casa, mas é uma partida que todo atleta quer atuar, contra um time grande e em um grande estádio. Tenho certeza que nossa equipe vai entrar forte, focada em fazer um grande jogo e conseguir esta importante vitória, mudando este retrospecto nossa fora de casa que não tem sido bom”, destacou.

O Esquadrão de Aço está na 10ª colocação, com 10 pontos ganhos, a dois pontos do oitavo colocado Manaus-AM, que abre a zona de classificação para a próxima fase.

Preparação

O Esquadrão de Aço fará o seu último treinamento em casa na manhã deste sábado (dia 4), no CT Oscar Cardoso. Após o almoço, a delegação tricolor seguirá para Bahia-BA, onde no domingo (dia 5), às 16h, irá enfrentar o Vitória-BA no Barradão.

Foto: Divulgação