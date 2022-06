A disputa pela 21ª cadeira no parlamento de Volta Redonda segue rendendo disputa no tribunal. E apesar das especulações que circularam no meio político, por enquanto, o vereador Hálison Vitorino tem assegurado o direito de permanecer no cumprimento do mandato na Câmara Municipal. O entendimento é do juiz da 4ª Vara Cível de Volta Redonda, Roberto Henrique dos Reis, em decisão publicada na terça-feira (dia 7).

O magistrado julgou o mérito do ação movida pelo primeiro suplente do Partido Progressista (PP), Guilherme de Souza Policarpo, conhecido como Guilherme Sipe, reconhecendo irregularidades pelo fato de Hálison ter assumido o cargo de diretor Administrativo do Hospital São João Batista, contrariando a Lei Orgânica Municipal.

O juiz Roberto Reis reconheceu a infração cometida por Hálison, todavia, registra na decisão que os efeitos do afastamento dependem ainda do trânsito em julgado (quando não caber mais recursos) para tornar definitiva a sentença. Outra possibilidade para Guilherme Sipe conseguir assumir oficialmente o mandato na Câmara de Volta Redonda é a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) alterar o entendimento, neste momento favorável a Hálison Vitorino.