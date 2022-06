Agentes da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Volta Redonda prenderam, nesta tarde (dia 8), no bairro Santo Agostinho, João Carlos Guimarães Junior, de 31 anos, acusado pelos crimes de lesão corporal e incêndio no âmbito de violência doméstica. O mandado de prisão preventiva foi expedido pelo Juízo do Plantão Judiciário e a prisão foi decretada em razão da gravidade da situação e para proteger a integridade física da vítima e de seus filhos.

O autor é acusado de atear fogo na casa da vítima, na Vila Brasília, e de tê-la agredido violentamente, tentando cortar o cabelo dela com uma máquina, que também utilizou para atingi-la. De acordo com a ocorrência, foi a filha do casal quem segurou a mão do agressor, para que ele parasse com a violência. Neste momento, segundo o relato da vítima e testemunha, ela conseguiu fugir para a rua.

João Carlos será conduzido ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.