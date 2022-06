Foi identificado como Thiago Domingos Lopes, conhecido como Thiago Sadan, de 34 anos, a vítima do homicídio registrado na madrugada deste sábado (dia 11), no bairro São João, em Volta Redonda.

O crime, segundo testemunhas, aconteceu na Rua Allan Kardec, quando Sadan deixava uma casa noturna recém-inaugurada e foi atingido por tiros. Ele chegou a receber os primeiros-socorros de uma equipe dos Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos.

O crime está sendo investigado pela Polícia Civil.

Thiago Sadan foi um dos alvos da primeira fase da Operação “Open doors” (Portas Abertas), deflagrada em agosto de 2017. Segundo denúncia do Ministério Público, hackers invadiam os sistemas bancários e desviavam os valores para contas de “laranjas”, que efetuavam saques e sempre eram acompanhados pelos aliciadores, que ficavam encarregados de resgatar o dinheiro. Os aliciadores pagavam o percentual ao laranja, que era de 10%, e levava o dinheiro até o “cabeça”, que dividia com o hacker.

O dinheiro ilícito era usado para bancar uma vida de luxo e ostentação dos integrantes da quadrilha, com carros, aluguel de lanchas e gastos na noite que rondavam entre R$ 30 e R$ 50 mil. Na primeira etapa da operação, foram apreendidos 16 carros e uma moto, além de diversos aparelhos de celulares e computadores.