Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em fiscalização de combate ao crime da Operação Égide, flagraram, na noite de sexta-feira (dia 10), motorista com a habilitação suspensa conduzindo um veículo na Dutra, altura do quilômetro 318, em Itatiaia.

O homem, de 46 anos, teve o direito de dirigir suspenso de 15/12/2021 a 15/12/2022, sendo constatado crime de trânsito previsto no artigo 307 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A pena é de seis meses a um ano de detenção e multa, com nova imposição adicional de idêntico prazo de suspensão ou de proibição.

Ele foi detido, mas liberado após assinar Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) da PRF se comprometendo a comparecer em juízo quando for intimado.

O veículo ficou retido até apresentação de um condutor devidamente habilitado para conduzi-lo.

Foto: PRF