Morreu na madrugada deste sábado (dia 18), o ex-jogador do Voltaço, Roberto Carvalho Parente, o Betinho, aos 65 anos.

Ele estava internado em um hospital particular de Volta Redonda e a causa da morte não foi informada. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.

Betinho deixa a mulher, três filhos e dois netos.

Nota do Voltaço

É com muita tristeza que o Volta Redonda FC recebe a notícia do falecimento de Roberto Carvalho Parente, o nosso querido Betinho, que está na lista dos 10 jogadores que mais defenderam o Esquadrão de Aço na história do clube, com atuações memoráveis nos anos 70 e 80.

Hoje, antes da bola rolar para Volta Redonda e Madureira, pelas quartas de final do Campeonato Carioca sub-20, será respeitado 1 minuto de silêncio em homenagem ao nosso eterno craque.

Todos os nossos sentimentos aos familiares e amigos do Betinho.

Nota da Prefeitura

A Prefeitura Municipal de Volta Redonda lamenta e se solidariza com os familiares do ex-jogador do Voltaço, Roberto Carvalho Parente, o Betinho, que faleceu nesta madrugada em Volta Redonda.

Além de ídolo do Voltaço nos anos 70 e 80, Betinho trabalhou na Prefeitura de Volta Redonda como administrador do Estádio Raulino de Oliveira, por mais de 20 anos, em governos anteriores do prefeito Neto.

O nosso agradecimento ao relevante serviço prestado ao município, ao qual realizou com competência e seriedade, cumprindo o seu dever de organizar as competições e gerenciar com zelo o nosso Estádio da Cidadania.

Nossos sentimentos pelos familiares e respeito por este grande atleta de Volta Redonda que deixa um grande legado ao futebol da Região Sul Fluminense.

Foto: Reprodução das redes sociais