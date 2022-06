A Polícia Rodoviária Federal prendeu, na madrugada de sábado (dia 18), uma passageira de um ônibus com cerca de 5 kg de cocaína na Via Dutra, em Piraí.

Em abordagem da PRF no posto de Caiçara, a mulher, de 27 anos, demonstrou nervosismo, chamando atenção dos agentes, que fizeram revista na bagagem que estava nos pés dela, onde havia cinco tabletes de cocaína.

Segundo a PRF, ela confessou que a bolsa com a droga era dela e informou que receberia R$ 100 por quilo transportado do Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo, com entrega em um shopping de Duque de Caxias.

A mulher foi levada para a delegacia de Piraí e vai responder por tráfico de drogas.

Foto: PRF