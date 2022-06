São João Marcos é um patrimônio do Brasil. A riqueza da sua paisagem natural e a importância dos vestígios do passado da cidade merecem destaque e registro. Por isso, o Parque Arqueológico e Ambiental de São João Marcos, espaço educativo e cultural da Light em Rio Claro, abre inscrições para o seu II Concurso de Fotografia, que este ano tem o tema ‘São João Marcos Patrimônio Natural e Cultural’.

Podem participar fotógrafos profissionais e amadores residentes no estado do Rio de Janeiro, com mais de 18 anos, utilizando qualquer tipo de câmera, inclusive de celulares. Cada inscrito pode concorrer com, no máximo, duas fotografias digitais, mas apenas uma imagem poderá ser contemplada como vencedora.

As fotos serão julgadas de acordo com os seguintes critérios: aderência ao tema, composição, luz, nitidez, textura e cores. Ao submeter a inscrição, os participantes deverão atribuir um título à imagem e uma breve memória descritiva e justificativa relacionada ao tema. Serão selecionadas até cinco fotografias. O autor de cada uma das imagens receberá a quantia R$500,00 como prêmio.

O prazo de inscrição se encerra no dia 15 de julho. Os detalhes do regulamento e fichas de inscrição estão disponíveis no Blog do Parque (saojoaomarcos.com.br/blog). Mais informações sobre o concurso podem ser solicitadas via e-mail: concursos@saojoaomarcos.com.br.

Sobre o Parque Arqueológico e Ambiental de São João Marcos

Inaugurado em 2011, o Parque é um espaço educativo e cultural da Light em Rio Claro (RJ) mantido com o patrocínio da empresa, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura e conta com recursos do Programa de Eficiência Energética da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). O Instituto Cultural Cidade Viva é o parceiro na gestão-executiva do projeto.

Foto: Divulgação