Uma caminhonete com registro de roubo foi recuperada no sábado (dia 18), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). O veículo trafegava na Via Dutra, em Barra Mansa, e foi abordado pelos agentes no posto de Floriano.

O motorista do veículo, de 42 anos, foi detido e alegou que havia alugado o carro para uma viagem a trabalho.

O roubo só foi descoberto após uma inspeção veicular minuciosa feita pelos agentes, que identificaram itens da caminhonete com adulteração, confirmando se tratar de um clone. Segundo a PRF, o veículo original foi roubado em março deste ano em Curitiba (PR).

Foto: PRF