“Hoje é o final de um importante ciclo na minha vida e o início de um novo e grande desafio. O desafio de tentar fazer mais pela nossa classe e pela nossa região. Com experiência, coragem e determinação, me sinto pronto para esta nova etapa”. Foi com essas palavras que o empresário Leonardo dos Santos comunicou, oficialmente, seu licenciamento da CDL Barra Mansa para se colocar como pré-candidato a deputado federal pelo Podemos nas Eleições 2022. O anúncio foi feito na noite desta quinta-feira (dia 23) durante reunião aberta da diretoria executiva na sede da entidade, no bairro Ano Bom. Eleito em 2019 para o triênio 2020/2022, Leonardo transmitiu o cargo ao vice-presidente, o empresário José Paulo Nogueira, que conduz a entidade até dezembro de 2022.

De acordo com Leonardo, foi após receber um convite pelo Podemos que passou a enxergar na proposta uma oportunidade para contribuir com a geração de emprego e renda na região. Proprietário da tradicional Joalheria Regina, Leonardo dos Santos quer pautar sua pré-candidatura no desenvolvimento econômico e ser um representante da classe lojista na Câmara dos Deputados. Também muito ligado ao esporte, ele ressalta a necessidade de investimentos na área da saúde, educação e segurança.

Presente ao evento, o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, falou sobre a decisão e lembrou do empenho e atuação de Leonardo frente à entidade. “Leonardo foi especialmente importante durante a pandemia e na aproximação entre empresas e a gestão da cidade. Com isso, novas empresas já se instalaram e muitas outras virão, principalmente com o condomínio industrial, uma conquista que compartilho o mérito com todas as entidades da cidade”, destacou.

O prefeito Diogo Balieiro veio de Resende especialmente para abraçar Leonardo. “Temos certeza de que Barra Mansa e as demais cidades de nossa região se beneficiaram pela brilhante gestão do Leozinho, um profissional dedicado, atento e preocupado com todos os comerciantes, principalmente os donos de pequenos negócios”, comenta Balieiro, ressaltando que o trabalho feito por Leonardo durante a pandemia também foi muito importante. “Hoje, a economia no setor varejista segue se fortalecendo, com todo apoio e suporte de uma entidade séria e comprometida, que é a CDL”.

Tande Vieira também prestigiou o evento e pontuou que a pré-candidatura de Leonardo a deputado federal é ‘mais do que necessária’ neste momento. “Leo é um profissional extremamente competente, que conhece a fundo um dos temas mais importantes para nossa região: o desenvolvimento econômico e seus desafios”.

Nascido e criado em Barra Mansa, Leonardo dos Santos tem 45 anos, é casado com Samantha Leoni e pai de duas meninas, Manuela, de 14 anos, e Germana, de cinco. Formado em Direito, ingressou no Movimento Lojista em 1998. Também já foi presidente da CDL Jovem e diretor da Executiva da entidade.

Principais ações

Logo nos primeiros meses de gestão frente à CDL Barra Mansa, Leonardo dos Santos se deparou com um desafio totalmente inesperado: a pandemia de Covid-19, um período em que a união, a solidariedade e a tomada de decisões certas foram fatores fundamentais para que o comércio se mantivesse de pé. Para isso, a CDL funcionou como porta-voz do lojista, dando todo o suporte e apoio ante ao momento de crise sanitária.

“Em 2020 – com o início da pandemia coronavírus – estivemos juntos para apagar os incêndios e amenizar os danos de uma crise sanitária. Em 2021 entramos com metas para ir além. Relacionamento junto aos órgãos públicos municipal e estadual em luta para benefícios ao setor; trabalhos de capacitação do comércio; busca de parcerias para ajudar o micro e pequeno empresário; ações em nossa cidade que valorizassem o comércio local; e a grande novidade foi a instalação da filial CDL mais próxima a todos, agora no centro da cidade”, enumerou Leonardo.

Em 2022, novos projetos da CDL entraram em pauta com ações de fortalecimento do setor empresarial na cidade, o grande e principal gerador de emprego e renda no município. A CDL teve participação ativa no Comitê Municipal de Crise em ações de combate ao coronavírus e as alternativas em prol do associado e da economia na cidade, promoveu diversas ações, tanto em questões políticas-sociais quanto de marketing e relacionamento, para que o comércio e a prestação de serviço seguissem seus caminhos nesses anos tão inusitados, e apostou na evolução e na tecnologia.

Em outras frentes de trabalho, pode-se destacar as constantes parcerias em busca de benefícios e fomento aos associados para geração de seus negócios por meio de convênios com empresas nas mais diferentes áreas como finanças, lazer, serviço, saúde – inclusive tendo um Plano de Saúde com condições exclusivas e de destaque na região.

“Desde o início da construção da CDL muitos legados foram trazidos pelos seus presidentes e suas diretorias fazendo com que a nossa entidade ganhasse força representativa ao longo de quase meio século. Temos nossas bandeiras e lutas, tanto municipais quanto estaduais e nacionais, em prol do progresso do nosso setor, da nossa economia. Afinal, o varejo e a prestação de serviço são peças importantes na geração de emprego e renda em todo o país”, diz Leonardo.

Sobre José Paulo Nogueira

O empresário José Paulo Nogueira iniciou seus passos no comércio barra-mansense em um açougue da família, aos 15 anos de idade. Mas foi em 1987 que abriu seu próprio negócio, uma pequena porta para vender calçados. “Trabalhava das 7h às 19h, sem parar. Foram tempos melhores, rua movimentada, dinheiro circulando, já que a população não tinha muitas dívidas com celulares, contas, prestações de carros. Os crediários funcionavam sem atrasos, também por isso”, conta José Paulo. E, mesmo diante das dificuldades, a loja Troca o Tênis se mantém firme e forte, funcionando em frente ao Jardim das Preguiças, um dos melhores pontos comerciais da cidade. O espaço cresceu ao longo desses mais de 30 anos com visão e perseverança. Uma experiência que, certamente, será importante para conduzir os projetos e ações da CDL Barra Mansa.

“Estou assumindo a CDL no lugar do Leo, um presidente atuante, que deu todo o apoio à nossa diretoria e assim pretendo continuar, com a diretoria trabalhando muito, cada um dando o que tem de melhor. Temos feito um trabalho exemplar, caminhando junto com o Poder Público e com as demais entidades e assim vamos continuar”, garante José Paulo, sem poupar elogios ao antecessor. “Só tenho a agradecer ao Leonardo, que teve muitas ideias boas, a maioria colocada em prática, que lutou muito pelo nosso comércio na pandemia e nos ajudou a vencer essa guerra. Agora só temos a pedir a Deus que ilumine seu caminho, pois ele está saindo da CDL para olhar pela nossa cidade. Leonardo tem muito a fazer por nós, é um rapaz novo, cheio de ideias novas, perspectivas boas e raízes”, finalizou.