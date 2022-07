Um acidente envolvendo um ônibus e um carro de passeio deixou pelo menos uma pessoa ferida na manhã desta segunda-feira (dia 4), em Barra do Piraí. A colisão frontal ocorreu por volta das 6h30, na BR-393, na altura do km 272, em Dorândia.

Até a publicação desta reportagem, o condutor do carro – um Corsa – estava preso às ferragens. Segundo informações preliminares, no veículo coletivo ninguém se feriu. O ônibus seguia na pista em sentido à Volta Redonda, enquanto o carro vinha na direção contrária. As circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas.