Só quem enfrenta dificuldades com a visão, em qualquer idade, sabe como é importante ter acesso a óculos de boa qualidade. Na manhã desta sexta-feira (dia 8), 40 moradores de Barra Mansa puderam receber os óculos desenvolvidos e entregues gratuitamente na Fábrica de Óculos, localizada no pátio da Prefeitura, no Centro. São beneficiados estudantes da rede pública municipal e idosos atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O prefeito Rodrigo Drable e o gerente da Fábrica de Óculos, Joel Valcir Pereira, realizaram as entregas. Marcaram presença também o prefeito de Resende, Diogo Balieiro, além do secretário de Governo, Fanuel Fernando, o secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, e o vereador Wagner Ramos.

Um dos beneficiados foi o morador Nicodemus de Almeida, de 70 anos, que contou com grande satisfação o que sentiu ao receber seus óculos.

“Eu sem óculos estava enxergando mal. Já fui operado por catarata em um dos olhos. Não estava conseguindo enxergar de perto. Agora que coloquei os óculos estou enxergando 100%. Agora vou ler tudo. Agradeço muito a Deus e à essa administração”.

Outra moradora bem contente é Mirtes Maria Antunes, de 78 anos, do bairro Bocaininha. Ela é catequista na igreja local há 60 anos e uma boa visão é importante para continuar com seus trabalhos na comunidade

“Eu tenho um glaucoma muito sério na vista esquerda. Hoje peguei meus óculos novos e já vou levar para o médico conferir. Estou me sentindo bonita demais”.

O prefeito de Resende, Diogo Balieiro, que também é médico oftalmologista, conheceu hoje o trabalho desenvolvido pela Fábrica de Óculos de Barra Mansa.

“Eu pude observar a qualidade dos óculos fornecidos. Não são óculos que daqui a 60 dias vão quebrar ou as lentes vão perder o tratamento antirreflexo. Realmente os óculos fornecidos aqui em Barra Mansa são de ótima qualidade. Tenho que parabenizar o prefeito Rodrigo Drable por esse trabalho bem feito”.

O prefeito Rodrigo Drable enalteceu mais uma vez esse projeto que tanto beneficia a população de Barra Mansa.

“É um prazer estar aqui hoje. Essa é uma das ações que eu mais gosto, que eu mais tenho orgulho. A gente sabe que tem muita gente que não tem condição de ter óculos e isso dificulta a uma criança estudar e um idoso a ler a bula de um remédio. Quando nós decidimos fazer esse projeto, nos preocupamos em ter uma variedade de armações para que as crianças possam escolher e não deixem de usar os óculos”.

