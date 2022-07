Um homem morreu e outro ficou ferido em um acidente ocorrido na manhã deste sábado (dia 9), no trecho urbano da BR-393, na altura do bairro Nove de Abril, em Barra Mansa. Segundo as primeiras informações, o carro onde as vítimas estavam colidiu de frente com um caminhão. O homem ferido foi socorrido e levado para a Santa Casa, que não informou sobre seu estado de saúde. Essa notícia poderá ser atualizada assim que houver novas informações.

Foto: Reprodução / Redes Sociais