A Polícia Federal deflagrou, na manhã deste sábado (dia 9), a Operação Conexão Madeira, com o objetivo de desarticular associação criminosa especializada em tráfico transnacional de drogas.

Na ação de hoje, cerca de 10 policiais federais da Delegacia Especial no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (DEAIN) visam cumprir três mandados de prisão preventiva e três mandados de busca e apreensão, expedidos pela 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, nas residências dos alvos.

As investigações começaram neste ano, após a prisão em flagrante de um casal que transportava 5,2kg de cocaína, ocultos no forro da bagagem despachada, no Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão).

O homem, de 29 anos e a jovem, de 21 – ambos naturais do Rio de Janeiro – pretendiam embarcar em voo com destino à cidade portuguesa de Funchal, na Ilha da Madeira, de onde partiriam com a droga até o destino final em Barcelona, na Espanha.

Com o aprofundamento das investigações, foram identificados três outros integrantes da associação criminosa, que tinham como função o recrutamento de pessoas, financiamento do delito e o recebimento da droga no continente europeu.

Um dos alvos foi preso em flagrante na posse de cocaína e haxixe. A droga encontrada com o preso estava embalada e pronta para o envio por mulas. A prisão ocorreu no Vidigal e contou com o apoio da UPP da localidade.

Outros dois alvos encontram-se foragidos. As investigações continuam com o objetivo de localizá-los.

Os investigados responderão pelos crimes de tráfico transnacional de drogas e associação criminosa, onde as penas, se somadas, ultrapassam a 18 anos de reclusão.

O nome ”Conexão Madeira” se deve à prática dos criminosos, que na tentativa de burlar a fiscalização aeroportuária, compravam as passagens aéreas internacionais para a Ilha da Madeira/Portugal para, de lá, seguir em voo doméstico com destino a Barcelona.