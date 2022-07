O Volta Redonda recebe o Mirassol-SP neste domingo (dia 10), às 18h, no estádio Raulino de Oliveira, em jogo-chave pela Série C do Campeonato Brasileiro. Uma vitória mantém o Esquadrão de Aço no pelotão que está brigando pela zona de classificação e afasta o time do Z4.



Para sair de campo com a vitória, o comandante do Voltaço, Rogério Corrêa, destaca a importância de fazer uma partida sem erros.



“Um jogo muito difícil, contra, na minha concepção, a melhor equipe da competição, mas temos potencial para sairmos daqui vencedores. Será um jogo que precisamos muito vencer e conseguir os três pontos, para afastar o Z4 e nos manter no pelotão que está brigando pela zona de classificação. Para isso, teremos que errar muito pouco e qualificar muito para que a gente possa conseguir esta importante vitória”, projetou.



Promoção de ingressos



Todos os torcedores que forem ao Raulino de Oliveira assistir a Volta Redonda e Mirassol neste domingo, dia 10, às 18h, pagarão meia-entrada: R$ 10.



Pontos de venda



Drogarias Povão

– Unidades Volta Redonda: bairros: Amaral Peixoto, Vila Santa Cecília e Retiro.

– Unidades Barra Mansa: Avenida Joaquim Leite, no Centro.



Supermercado Empório Brasil

– Loja do Retiro



Bilheteria do Raulino de Oliveira

– Apenas no domingo, a partir das 16h.



Gratuidades



As gratuidades serão distribuídas neste domingo, dia 10, a partir das 16h, nas bilheterias do Raulino de Oliveira.

Foto: André Moreira/VRFC