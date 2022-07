Com repercussão em todo país, o caso do anestesista que abusou sexualmente de uma paciente durante a cesariana, na madrugada desta segunda (dia 11), gerou comoção e revolta. Preso em flagrante, Giovanni Quintella Bezerra cometeu o ato enquanto a gestante estava dopada e, segundo informações do G1, esperou que o pai do bebê se retirasse da sala.

A prisão foi feita pela delegada Bárbara Lomba, da Delegacia de Atendimento à Mulher de São João de Meriti, após a equipe filmar o anestesista colocando o pênis na boca da paciente.

Giovanni, de 32 anos, atuou em pelo menos 10 hospitais públicos e privados. O médico se formou em 2017 pelo Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA), e concluiu a especialização em anestesia no início de abril.

Em nota, o UniFOA repudiou a conduta do médico. “O UniFOA, ao longo dos seus 54 anos de existência, vem formando profissionais para que exerçam suas profissões com responsabilidade, ética e respeito. Valores perpetuados e inegociáveis que norteiam as atitudes, comportamentos e resultados nas relações institucionais e humanas. Repudiamos veementemente a prática exercida por qualquer uma das pessoas que tenham feito ou façam parte do corpo social desta Instituição de Ensino, de qualquer ato que configure crime, a ser devidamente apurado e punido, de acordo com a legislação em vigor”, diz trecho da nota.

Veja na íntegra:

NOTA DE REPÚDIO

O Centro Universitário de Volta Redonda – UniFOA tem como missão promover a formação humana, científico-tecnológica e profissional, fundamentada na ética e norteada pela responsabilidade social.

O UniFOA, ao longo dos seus 54 anos de existência, vem formando profissionais para que exerçam suas profissões com responsabilidade, ética e respeito. Valores perpetuados e inegociáveis que norteiam as atitudes, comportamentos e resultados nas relações institucionais e humanas.

REPUDIAMOS veementemente a prática exercida por qualquer uma das pessoas que tenham feito ou façam parte do corpo social desta Instituição de Ensino, de qualquer ato que configure crime, a ser devidamente apurado e punido, de acordo com a legislação em vigor.

Lamentamos profundamente a notícia do crime de estupro praticado contra uma grávida, durante a realização de uma cesariana no Hospital em São João de Meriti – RJ. E esperamos que todas as medidas cabíveis sejam tomadas pelas autoridades competentes e pelo Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro – CREMERJ.

Foto: Reprodução