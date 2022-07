Foi entregue à população, na manhã desta segunda-feira (dia 11), a nova sede do Destacamento de Polícia Ostensiva (DPO) no distrito da Califórnia. Participaram da solenidade, além do prefeito Mário Esteves, o comandante da 5ª Coordenadoria de Polícia de Área (CPA), coronel Marcelo Malheiros; do 10º Batalhão de Policia Militar (BPM), tenente-coronel, Marcio Alexandre Fófano; e da 1º Companhia de Polícia (CIA), Ricardo Santana; dentre secretários, vereadores e outras autoridades.

O antigo destacamento foi demolido e reconstruído, com recursos próprios, pela equipe da Secretaria de Obras Públicas da prefeitura. A unidade agora conta com melhor estrutura e mais conforto para os praças que trabalham no local. Ao todo, 21 policiais militares se revezam em escala de trabalho, com sete profissionais por dia em escala de 24 horas, e três viaturas. O homenageado, que deu nome à unidade, o subtenente Júlio Cesar Barbosa Ramos, esteve presente ao evento, junto ao padre Juarez Sampaio, que proferiu palavras de bênçãos ao local.

Na inauguração, o secretário de Ordem Pública da cidade, José Luiz Brum, lembrou que os policiais militares são responsáveis pela segurança de toda a comunidade e que, quanto mais se investe na melhoria das condições de trabalho para estes agentes, melhora o atendimento à população.

O comandante da 5ª CPA, Coronel Malheiros, destacou a importância do apoio que a Policia Militar vem recebendo do Poder Executivo na cidade, seja apoiando os destacamentos, o Batalhão e a Segurança Presente. “O prefeito está sempre apoiando as ações da Policia Militar. Sempre nos dá condições de melhores trabalhos e proporciona mais dignidade aos policiais. O reflexo desse apoio é sentido pela população no bom serviço prestado pela polícia”, discursou.

O distrito da Califórnia, que engloba 11 bairros com cerca de 30 mil habitantes, tem recebido grande atenção da atual gestão, com o asfaltamento de diversas ruas, investimentos na reconstrução de posto de saúde, escola, e agora o DPO, dentre outras ações.

O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, falou sobre o investimento na qualidade e padronização dos serviços empregados na reconstrução do novo destacamento. “Esta é mais uma obra com a qualidade e estrutura que estamos empregando, com a padronização das unidades entregues em Barra do Pirai. Não podemos inaugurar obras que se deterioram em dois anos”, explicou.

Ainda sobre a parceria com as forças de Segurança da cidade, o prefeito falou sobre o investimento na implantação de 200 câmeras de vigilância na cidade. “Nossa parceria com a Policia Militar vai continuar. O Centro de Operação das Câmeras será administrado em conjunto com o serviço de Inteligência das Polícias Militar e Civil, com a Guarda Municipal; temos que usar a tecnologia em favor da segurança da nossa população”, disse.

Foto: Divulgação