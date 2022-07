Dois corpos foram encontrados na manhã de segunda-feira (dia 11) em uma área rural de Conservatória, no distrito de Valença. Os homens foram assassinados a tiros em uma estrada no local conhecido como Desvio Gomes.

De acordo com a Polícia Militar, as vítimas foram identificadas como Davi Silva do Amaral, de 29 anos, e Edimilson de Oliveira Marcolino, de 27. No local do crime, os agentes encontraram estojos de calibre 9 milímetros.

O caso foi registrado na delegacia da cidade.