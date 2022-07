Lançado no último dia 1º de julho na Praia de Copacabana, o projeto Inverno Tô no Rio, promovido pela Setur-RJ e pela TurisRio, vai chegar a Vassouras em breve. Além do contêiner localizado na capital, um outro vai percorrer algumas cidades do interior do estado e Vassouras está entre as contempladas.

Através de parceria firmada com a Prefeitura de Vassouras, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo e com apoio da Universidade de Vassouras, o contêiner “instagramável” ficará instalado no Food Park, espaço localizado ao lado das Lojas Cem, entre os dias 14 e 17 de julho e vai funcionar sempre a partir das 19h.

No local, haverá exposição de artesanato e degustação de cervejas e cachaças regionais, além da exibição de filmes do Festival de Cinema de Vassouras e apresentação de bandas. Patrick Lourenço, Alecrim, Efikácia e PMPO vão se apresentar respectivamente nos dias 14, 15, 16 e 17. “Agradeço à Setur-RJ por mais uma vez prestigiar nossa cidade com seus projetos de estímulo ao turismo, setor que gera muitos empregos”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Wanderson Farias, que alinhou para que os filmes do Festival de Cinema de Vassouras também sejam exibidos no contêiner instalado na Praia de Copacabana.

O prefeito de Vassouras também comentou a ação. “Nossa cidade recebe mais um evento que vai oferecer diversão para moradores e turistas, o que é muito importante, inclusive para a economia do município”, disse Severino Dias.

Imagem: divulgação