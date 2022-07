Gustavo Tutuca iniciou na noite de terça-feira (dia 12) o lançamento da sua pré-candidatura a deputado estadual. Mais de 800 pessoas estiveram no clube Umuarama, em Volta Redonda, para ouvir a prestação de contas do seu atual mandato, o terceiro consecutivo na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.

Desde 2011, o parlamentar vem sendo um dos principais representantes do interior do estado na Alerj e junto ao Governo do Estado, onde ocupou cargos importantes, como secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação e secretário de Turismo.

“Quero lembrar que sempre faço questão de prestar conta do meu mandato como deputado estadual. Isso é papel primordial do político. Ele tem que colocar o seu trabalho à disposição da população e estar sempre prestando contas. Tenho muita satisfação de ser político. Eu fiz uma opção pela política, porque eu vi esse exemplo dentro da minha casa, com meu pai (Tutuca), que está no quarto mandato como prefeito de Piraí e já foi deputado estadual. Foi com ele que aprendi que a política praticada com seriedade pode transformar a vida das pessoas”, disse Gustavo Tutuca, em live transmitida na sua rede social.

Nesta quarta-feira (dia 13), Tutuca lança sua candidatura na cidade de Pinheiral, ao lado do prefeito Ednardo Barbosa, amigo e parceiro de trabalho de longa data. Na quinta (dia 15), ele vai a Paraty, na Costa Verde, e termina a semana em Piraí, no sábado (dia 16).

Foto: Divulgação