A missa de sétimo dia do falecimento de Therezinha dos Santos Gonçalves Assumpção, a Tetê, será celebrada na igreja do colégio Nossa Senhora do Rosário, na Vila Santa Cecília, às 11h deste sábado (dia 16). A secretária de Educação de Volta Redonda faleceu no último dia 10, aos 61 anos. Ela estava internada em um hospital particular da cidade há algumas semanas, onde deu entrada com meningoencefalite.

O enterro de Tetê aconteceu no cemitério do Retiro, após o velório ser realizado na Câmara Municipal. “Uma professora de carreira na prefeitura que trabalhou pela valorização da classe, assim como nosso pai nos ensinou. Tenho muito orgulho do legado deixado pela minha família que sempre priorizou o trabalhador”, disse o ex-deputado Nelson Gonçalves, irmão dela.

O prefeito Neto também se manifestou nas redes sociais. “Volta Redonda perdeu a Tetê, nossa Secretária de Educação. Professora de corpo e alma, ensinou até o último momento. E sua trajetória honesta, competente e íntegra são lições que vamos carregar para o resto de nossas vidas. Volta Redonda será sempre muito grata por ter a Tetê! Que Deus nos abençoe a todos!”, escreveu.

Formada em Filosofia, Ciências e Letras em Volta Redonda, Tetê Gonçalves foi professora de português e inglês no Colégio Themis de Almeida Vieira, entre 1989 e 1997, e de 1983 a 1988 no Colégio João XXIII. Ela chegou à direção de ambas as escolas. Durante 22 anos, ela atuou na Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre).

Em 2005, foi nomeada secretária municipal de Educação pelo então prefeito Gotardo Lopes Neto. Em 2009 foi novamente nomeada pelo prefeito Neto e ficou no cargo até 2016, quando ele deixou o governo. Retornou à pasta em janeiro de 2021, quando Neto reassumiu a prefeitura.

Como forma de prestar homenagem, o nome de Tetê Gonçalves será dado à biblioteca em braile que a prefeitura de Volta Redonda inaugura nesta sexta-feira (dia 15), às 16h, na sede da secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD), no Aterrado.