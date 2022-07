Alunos da rede municipal de ensino de Barra Mansa entram em recesso escolar na segunda-feira (dia 18). As ‘férias de julho’ seguem até o próximo dia 29, mas as unidades de ensino farão plantão administrativo dentro deste período, funcionando às terças e quintas-feiras, das 8h às 12h.

Antes das unidades educacionais se organizarem para garantir a presença diária de um membro da equipe diretiva pedagógica durante o recesso, elas prepararam um ‘até logo’ aos alunos de forma lúdica e divertida. Propuseram várias atividades para encerrar o primeiro semestre, como: gincana, show de talentos, passeios, teatro e música.

Todas as atividades também possuíram grande valor cultural contendo danças, histórias, poemas, apresentações e aprendizado.

O secretário de Educação Marcus Barros comentou sobre o recesso. “É o momento de agradecer os nossos diretores, orientadores, professores e até mesmo o pessoal administrativo, que cumpriram com excelência o seu trabalho para o funcionamento das unidades neste primeiro semestre. Que o segundo seja melhor ainda com investimentos da Secretaria de Educação para uma qualidade maior do serviço público”, disse o secretário.

Foto: Divulgação