A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Manutenção Urbana, em parceria com a concessionária Light, está realizando na Rua A do bairro Colônia Santo Antônio as obras no sistema de distribuição de energia elétrica da iluminação pública. O trabalho consiste na extensão de rede de baixa tensão por meio da instalação de novos postes.

A decisão pela expansão partiu do prefeito Rodrigo Drable, que autorizou o investimento na compra e instalação das estruturas, além da melhoria das vias que serão contempladas, além da Rua A, onde os postes já foram instalados pela Light, faltando apenas os braços de luz para o serviço ser concluído.

O secretário de Manutenção Urbana de Barra Mansa, José Luiz Vaneli, o Leiteiro, destacou a importância dos trabalhos. “Os moradores poderão contar com uma maior sensação de segurança, permitindo que a localidade se torne mais frequentável durante a noite”.

Ainda de acordo com ele, demais bairros receberão os projetos de extensão de rede de acordo com as demandas identificadas e com a disponibilidade orçamentária para a realização das obras.

A ampliação da rede elétrica na Colônia Santo Antônio surgiu a partir de demanda dos moradores junto aos vereadores Luiz Furlani (presidente da Câmara Municipal) e Paulo Chuchu.

Foto: divulgação