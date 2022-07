A Receita Federal apreendeu, nesta segunda (dia 18), aproximadamente 5 kg de cocaína no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio. O trabalho é resultado de operação de rotina com equipamento de raio-x nos voos domésticos feita pelo Serviço de Vigilância Aduaneira.

O cão de faro da RFB indicou a presença de droga na bagagem de um passageiro com passaporte espanhol que embarcou em Guarulhos. Em sua mochila foram encontradas 37 embalagens de café de marca nacional onde a cocaína estava escondida. Após a realização do narcoteste, que confirmou a presença do entorpecente, o passageiro foi conduzido à Polícia Federal.

Foto: divulgação