Foi realizada na manhã desta segunda-feira (dia 18), a primeira reunião para as instalações das câmeras de monitoramento em Barra do Pirai. O encontro aconteceu no 10º Batalhão de Policia Militar (BPM), onde será instalado o Centro de Operações. Estiveram presentes o secretário de Cidadania e Ordem Pública, José Luiz Brum; o comandante do 10º BPM, tenente Coronel Márcio Alexandre Fófano; o comandante da 1ª Cia de Polícia (CIA), Ricardo Santana; e os representantes da Thunder Telecomunicações, empresa vencedora da licitação de instalação das câmeras.

O projeto de monitoramento de Barra do Piraí prevê a instalação de 200 câmeras fixas, de alta resolução com sistema de reconhecimento facial e monitoramento de placas de veículos para verificar se estão cadastrados no sistema de roubos e furtos, mais 20 unidades portáteis para serem afixadas em uniformes de Guardas Municipais e profissionais do Segurança Presente.

Na reunião, os representantes da empresa foram conhecer o espaço cedido pelo Batalhão, para instalação do Centro de Operações, bem como formas de operações do sistema, ajuste e possíveis remanejamento do local de instalação das câmeras. Na parte da tarde, a equipe voltou a se encontrar para acompanhar de perto as formas de operações e monitoramento do sistema, em uma base, no distrito de Dorândia.

De acordo com José Luiz Brum, a operação do sistema vai contar com o quadro de profissionais de segurança, diariamente, envolvendo um da Guarda Municipal, outro da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros. “Será um sistema que envolverá profissionais de quatro áreas de segurança pública diariamente no monitoramento das câmeras por 24 horas”, explicou José Luiz Brum.

Para o prefeito Mario Esteves, o investimento de R$ 17 milhões no serviço é de extrema importância para a segurança da população e para a melhoria da qualidade de vida dos barrenses. “Vamos implantar esse serviço para tentar diminuir o índice de criminalidade, continuar vivendo com segurança e servir de exemplo para todas as cidades da região. Teremos o melhor e mais avançado Centro de Operações e Monitoramento que existe no estado do Rio”, disse Esteves.

