Há quatro meses de sua implantação, o projeto social do Instituto Genesis já atende 120 crianças com atividades esportivas gratuitas em Volta Redonda. A ação, idealizada e coordenada pelo Cabo da Polícia Militar, Guilherme Luis da Silva, oferece aulas de futebol de campo, taekwondo e jiu-jitsu. “O projeto acontece nas instalações do 28° BPM, com apoio do Coronel Martins, e conseguimos retirar as crianças das ruas e trazer para atividades esportivas no interior do 28° BPM, detectar problemas familiares e assim agir de forma a minimizar ou sanar. Temos o acompanhamento de uma psicóloga, que também nos ajuda muito a conduzir as ações”, disse Guilherme.

O Instituto Genesis foi criado em 11 de março de 2022, com a coordenação de Guilherme, Luis Cláudio Reis (Riva), Edson de Assis (Edinho) e da psicóloga Rafaella. As atividades são desenvolvidas às terças e quintas, as 9h e 15 h.