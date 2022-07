Nesta terça (dia 19), a Petrobras anunciou que a partir de quarta-feira (dia 20), o preço médio de venda de gasolina para as distribuidoras passará de R$ 4,06 para R$ 3,86 por litro, uma redução de R$ 0,20 por litro ou de 4,92%. Não haverá mudança no preço do diesel. A última queda no preço da gasolina nas refinarias ocorreu em 15 de dezembro de 2021.

Em nota, a estatal disse que a redução acompanha a evolução dos preços internacionais de referência, que se estabilizaram em patamar inferior para a gasolina. “É coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado global, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio”, informou a Petrobras.