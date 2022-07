A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (dia 19), a Operação Muralha, com o objetivo de cumprir dois mandados de busca e apreensão em endereços ligados a suspeito de ter arremessado um artefato explosivo no Consulado da China, em 16 de setembro de 2021, no bairro de Botafogo, na Zona Sul do Rio.

As investigações levaram até o suposto autor do fato que teria, na ocasião, utilizado um veículo sedan prata e estacionado na Praia de Botafogo. O suspeito caminhou até o Consulado da China e arremessou o artefato causando danos e expondo a perigo a vida, e a integridade física daqueles que lá trabalham ou residem.

Durante o cumprimento dos mandados, os policiais federais – com apoio do cão farejador Apollo -, encontraram cerca de 50kg de cocaína, em endereços localizados no bairro de Laranjeiras, que resultou na prisão, em flagrante, do homem.

Além da droga, os policiais apreenderam, em espécie, 362 mil reais, 1.405 euros e 899 dólares, totalizando aproximadamente R$ 375 mil.

O preso foi encaminhado à Superintendência da PF no Rio de Janeiro, na Praça Mauá, para lavratura do auto de prisão em flagrante e demais formalidades decorrentes do cumprimento dos mandados.

Divulgação PF