A eleição do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense segue gerando polêmicas. Com o pleito sob júdice e a atuação dos envolvidos sendo questionada judicialmente, o candidato da Chapa 1, Jovelino Juffo, alerta para a importância do voto de cada metalúrgico. “Tivemos uma prova clara, recentemente, com a atuação de um grupo que se intitulava oposição sindical, de que todo ato dos que se intitulam “verdadeiros defensores da categoria” podem, no final, trazer grandes prejuízos. Usaram os trabalhadores com objetivo apenas de se promover, pois o acordo coletivo só foi finalizado com a aprovação dos trabalhadores em votação realizada pelo sindicato e dentro do que determina a lei”, disparou o candidato.

Segundo Jovelino, a prioridade do seu grupo é garantir a empregabilidade e mais benefícios para os trabalhadores da região. “Temos 60 mil colaboradores na nossa base, são 60 mil famílias que dependem dos seus empregos, é necessário ter muita responsabilidade. Não dá pra apostar em aventureiros”.

O candidato aproveitou para cutucar a Chapa 2, que é ligada a central sindical CSP-Conlutas, a quem responsabilizou pela demissão de mais de 200 empregados da CSN, durante paralisação realizada em abril e que foi considerada ilegal pela Justiça, uma vez que não cumpriu os requisitos necessários para a convocação de uma greve. “O que vimos acontecer este ano na CSN, em Volta Redonda, foi um anúncio do que pode acontecer se pessoas irresponsáveis e inconsequentes assumirem o sindicato. Eles colocaram mais de 200 trabalhadores na rua, ao não respeitar os ritos legais para convocar uma paralisação. E pior, disseram que iriam pleitear judicialmente e reintegração dos demitidos, mas, quando o fizeram, só fizeram para o pequeno grupo da panela que compõe a Chapa 2. Um absurdo e covardia com o trabalhador! E, assim mesmo, estão perdendo esta ação judicial movida em favor desta panelinha e, por isso, eles não foram reintegrados até agora. No final, eles vão deixar todos com pires na mão”, afirmou Jovelino

Jovelino disse que apesar de todos desafios causados pela pandemia e pela crise ecomômica global, não houve demissões no Sul Fluminese. Ele lembrou que o mesmo não aconteceu em diversas regiões, onde os sindicatos são controlados pela CSP-Conlutas. “Pesquise o que aconteceu na Embraer, Caoa Cherry, Ford, entre outras, onde a Conlutas atua. São a turma do desemprego, falam alto quando estão na oposição e viram uns gatinhos quando são situação”.

PROPOSTAS DA CHAPA 1

● Defesa dos Empregos

● Melhorias no Plano de Saúde da CSN

● Definição de Metas da PPR para CSN

● Melhoria na alimentação

● Casas para os metalúrgicos.