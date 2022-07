A Saúde de Vassouras marca mais uma conquista e vai passar a contar, em breve, com um novo Centro Municipal de Reabilitação em Fisioterapia e um Polo para Diabéticos. Ambos, serão erguidos em um mesmo endereço com capacidade para atendimento/ano de, pelo menos, três mil pacientes e 18 mil procedimentos.

O Centro de Reabilitação, que funciona atualmente em espaço alugado, e o Polo de Diabéticos serão erguidos em um espaço moderno, amplo e com equipamentos de ponta para garantir qualidade e agilidade aos atendimentos especializados.

Quem procurar a unidade terá atendimento especializado, multiprofissional e interdisciplinar em reabilitação física e intelectual, contemplando a assistência a nível municipal. No local terá médico especializado em endocrinologista e ortopedia, enfermagem, Terapia Ocupacional, fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, Serviço Social e Nutrição.

A obra, obteve projeto aprovado pelo governo do estado, que vai repassar ao município, 3.296.931.78 para execução dos serviços.

Com previsão para ser concluída em um ano, o novo Centro de Reabilitação e Polo para Diabético vai funcionar na Avenida Marechal Paulo Torres, 553, Centro, erguida em uma área de 650,94m², toda climatizada e com consultórios amplos e modernos distribuídos em: uma recepção, com área para classificação de risco e espera; consultório médico de ortopedia, sala de psicomotricidade e ludoterapia; sala de terapia ocupacional em grupo; terapia ocupacional individual.



O espaço contará ainda com vestiários masculino e feminino; consultório médico de neurologia; consultório para atendimento psicológico; fonoaudiologia; nutricionista; sala de enfermagem; além de salas de utilidades; depósito temporário de resíduos, administração, almoxarifado. A obra prevê também seis box para terapia, área de ventilação interna; ginásio com salas de Cinesioterapia e Mecanoterapia, além de banheiros para o público.

“A principal ideia desses dois instrumentos novos é a ideia central de substituir o modelo curativo, focado na doença, por uma abordagem voltada à manutenção da saúde e da qualidade de vida a toda população. A gestão em saúde é, historicamente, um grande desafio para os gestores, pois são inúmeros os desafios a vencer para que haja um equilíbrio adequado entre serviços prestados para toda população. Cada um que participa desse ecossistema de saúde tem papel fundamental na busca incessante de uma saúde com melhor acolhimento, atendimento e de qualidade”, ressaltou a secretária municipal de Saúde, Larissa Vieira.

Foto: divulgação