Policiais civis capturaram na quarta-feira (dia 27), em Angra dos Reis, um homem que estava foragido do sistema prisional do estado há quase nove anos. O acusado responde por crimes como homicídio, tentativa de homicídio e tráfico de drogas e escapou do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, no complexo penitenciário de Bangu, em 2013. Sem oferecer resistência, o homem foi detido, encaminhado à delegacia da cidade e será reencaminhado ao sistema prisional nesta quinta-feira (dia 28).