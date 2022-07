No próximo sábado (dia 30), será o lançamento do livro infantil “Viajando no Mundo do Faz de Conta”, no Livro de Bolso do Grêmio Barra-mansense de Letras, a partir das 17 horas. A obra é uma produção conjunta e familiar das escritoras Christiane Fernandes Magalhães de Assis, de 7 anos, e a avó Marízia Souza Magalhães Assis.

Com uma linguagem moderna e de fácil assimilação para crianças e adultos, o livro é composto por três histórias. Uma fala das bruxas Mimi e Fifi, que se preocupam com o meio ambiente. Outra se ambienta em um galinheiro e tem o foco na falta de diálogos nesse período em que as redes sociais tornaram os encontros entre amigos mais difíceis. Por fim, a história de um planeta sem vírus, onde as pessoas conseguem viver livremente sem o uso de máscaras.

“No ano de 2020, com o início da pandemia e as escolas fechadas, minha neta Christiane ficou sob meus cuidados para que minha nora e meu filho pudessem trabalhar. Comecei a ensiná-la a ler, escrever e rezar. Fazendo brincadeiras lúdicas com ela. As bonecas eram suas coleguinhas de classe, fazendo até as chamadas para confirmar presença. Rapidamente ela aprendeu a ler e escrever. Inventamos histórias e fazíamos teatro. Eu sentava no computador registrando nossas histórias. Um dia após rezarmos o Terço da Misericórdia, na TV Canção Nova, ela começou a dizer que sonhava com um planeta sem vírus”, detalhou Marízia.

Foi nesse momento que a autora mostrou os textos para o presidente do Grebal, Paulo Rangel, e Natália Faria, que incentivaram a transformar as histórias num livro infantil e participaram da obra. A organização, montagem, capa e editoria foi realizada por Paulo Rangel; a ilustração por Deividson Prado; revisão de Natália Faria; montagem de Indieslay Meneguiti e a diagramação é da Gráfica Drumond.

O evento de lançamento do livro “Viajando no Mundo de Faz de Conta’ será aberto ao público e a entrada será a doação de uma caixa de leite para a Apae de Barra Mansa. A sede do Grebal fica na Avenida Argemiro de Paula Coutinho, nº 44, no Centro de Barra Mansa.

Foto: divulgação