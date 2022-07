Com gols de Bruno Santos e Rafhael Lucas, o Volta Redonda venceu de virada o America por 2 a 1 na tarde desta quinta-feira (dia 28) no estádio Raulino de Oliveira. Com o resultado, o Esquadrão de Aço se classificou para a semifinal da Taça Corcovado e garantiu também a melhor campanha na classificação geral do Campeonato Carioca A2, com 26 pontos conquistados de 33 possíveis. O gol dos visitantes foi marcado por Mauro Gabriel, contra.

O adversário do Esquadrão de Aço na briga pela vaga na decisão do segundo turno será o Olaria, na Rua Bariri. A Fferj ainda não definiu a data do confronto.

Mas antes, o próximo compromisso tricolor será pela Série C do Campeonato Brasileiro diante do Botafogo-SP, domingo, dia 31, às 11h, no estádio Santa Cruz.

O jogo

Em um primeiro tempo truncado e de poucas chances de gol, o America terminou vencendo por 1 a 0, após um gol contra de Mauro Gabriel, aos 40 minutos.

Na volta do intervalo, o Voltaço reagiu e empatou a partida aos 14 minutos. Após boa triangulação no ataque, Rafhael Lucas deu um lindo passe para Bruno Santos, que bateu na saída de Deola para igualar o marcador.

A virada quase veio no lance seguinte, mas o chute de Mauro Gabriel parou no travessão. De tanto insistir, a virada tricolor veio aos 40 minutos, com o atacante Rafhael Lucas. Fim de jogo no Raulino de Oliveira: Volta Redonda 2×1 America.

Foto: Divulgação VRFC