Agentes do Grupo de Ações Táticas e do Serviço Reservado da Polícia Militar prenderam três suspeitos de tráfico nesta segunda-feira (dia 1º), em uma residência no Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho.

Com eles, havia uma pistola calibre 9 milímetros carregada com 12 munições, 25 pinos de cocaína, 12 pedras de crack, 10 pedaços de maconha, dois frascos de loló, duas bases de rádio, dois coldres, um porta-carregador e dois celulares,

Os suspeitos foram levados para a delegacia.

Foto: Polícia Militar