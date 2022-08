O Conselho Deliberativo do Volta Redonda FC aprovou, por unanimidade, a prestação de contas do clube do exercício de 2021. Os conselheiros tiveram acesso, além das contas, ao parecer favorável do Conselho Fiscal e ao relatório de uma auditoria independente que identificaram um superávit de cerca de R$ 650 mil no ano de 2021.

O presidente do Esquadrão de Aço Flávio Horta comentou sobre a aprovação e também sobre mais um ano com o clube no saldo positivo.

“É uma satisfação ter as contas aprovadas pelo sétimo ano, através de um Conselho Deliberativo independente, composto, em sua maioria, por torcedores independentes do clube e oriundos da arquibancada. Eles são fundamentais nesse processo e tiveram acesso as contas, ao parecer do Conselho Fiscal e ao relatório da auditoria independente, que constaram, mesmo com toda dificuldade, o superavit em mais um exercício. Isso nos permite figurar no rol dos clubes mais transparentes do Brasil e ser reconhecido por todas as esferas de fiscalização”, destacou.

O presidente tricolor ressaltou ainda que o superavit não significa que o clube já recebeu todo dinheiro.

“Existem negociações sacramentadas em 2021 que nos permitiram pagar nossas contas e com valores ainda a receber durante os próximos anos, que nos ajudam a manter a saúde financeira do clube e, principalmente, fazer investimentos no futebol, seja profissional ou na base”, explicou.

Foto: Divulgação VRFC