A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), através da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), e o 28º Batalhão da Polícia Militar (BPM) realizaram mais uma edição da operação “VR em Ordem”. Entre os dias 25 e 31 de julho, foram recolhidos dez veículos em situações irregulares das ruas de Volta Redonda – nove motos e um carro.

Eles transitavam com irregularidades como: falta de placas; dirigir sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH); dirigir com CNH incompatível; dirigir motocicleta com escapamento adulterado (barulhenta); e estacionar bloqueando garagens.

O secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, ressaltou que, em alguns destes casos, foram feitas denúncias ao Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp).

“Já retiramos das ruas de Volta Redonda mais de 70 motocicletas que tinham os escapamentos adulterados, fazendo um barulho ensurdecedor, que tira o sossego da população e incomoda as pessoas idosas, enfermas, autistas, bebês e até o animal de estimação, sem distinção. As equipes estão nas ruas focadas nas irregularidades e as fiscalizações vão continuar”, afirmou.

Foto: Divulgação-Semop/PMVR