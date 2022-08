Em ação conjunta com a Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, nesta terça-feira (dia 2), 250 quilos de maconha na rodovia BR-101, no município de Angra dos Reis. Durante a operação, três pessoas foram presas.

O carro que transportava a droga havia sido roubado em julho deste ano, no Rio de Janeiro e, no momento da abordagem, estava com placa de outro veículo.

Um segundo automóvel, usado como batedor, também foi recolhido pela polícia.

A droga era transportada em fardos no porta-malas e no interior do veículo e seguia de São Paulo para o Rio. Não foram divulgados os nomes dos presos.

Com informações da Agência Brasil / Foto: Divulgação PRF