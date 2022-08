A Saúde Pública de Vassouras ganha mais um investimento visando ampliar e melhorar a qualidade de vida dos moradores: a Clínica da Família Dr. Edsneider Rocha Pires de Souza, no Centro. A unidade, que já está em funcionamento, conta com um espaço moderno e atendimento 100% informatizado.

O espaço conta com 16 consultórios e uma equipe multidisciplinar, formada por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde, agentes de vigilância em saúde, dentistas, auxiliar de saúde bucal, fisioterapeutas, entre outros.

Instalada no antigo Pronto Socorro, a unidade passa a atender moradores cadastrados nas Unidades de Saúde José Ferreira de Souza (Bairro Carvalheira) e Hélio de Almeida Pinto (unidade do Centro)

A secretária de Saúde, Larissa Vieira, falou sobre a implantação da Clínica da Família e lembrou que o espaço é parte de uma nova organização e reestruturação da Atenção Primária. A secretária lembrou ainda que o atendimento integrado tem como foco a prevenção de doenças e promoção da saúde.

“Os atendimentos nas especialidades vem para alinhar e criar uma estratégia para cada família. Essa ação é fruto de uma parceria com o Hospital Universitário de Vassouras, através do convênio COAPES (Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino-Saúde), em consonância com a portaria interministerial”, ressaltou a secretária.

Nilton Gomes da Costa, de 81 anos, que era atendido pela Unidade da Carvalheira, aprovou a nova estrutura. Ele também elogiou os atendimentos rápidos.

“O Espaço está muito bonito e fui atendido com tudo certinho e rápido. Gostei muito e me senti acolhido”, disse o idoso.



Homenagem

A Clínica da Família Dr. Edsneider Rocha Pires de Souza faz uma homenagem ao Dr. Edsneider, falecido em abril de 2020. O médico foi um profissional dedicado à medicina e à família, reconhecido pelos seus colegas e pacientes por seu atendimento humanizado.



Dona Noélia Rocha, mãe do Dr. Edsneider, a irmã, Édsla, estiveram presentes, no primeiro dia de funcionamento da Clínica para conhecer o local. Elas agradeceram o reconhecimento da Prefeitura, amigos e pacientes pelo trabalho prestado pelo médico.

A Clínica da Família fica na Avenida Marechal Paulo Torres N° 477 (Antigo Pronto Socorro), com atendimento de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h. Os horários deverão ser estendidos nos próximos meses para atendimento noturno, com foco na Saúde do trabalhador.

Foto: divulgação