O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, recebeu, na tarde desta quarta-feira (dia 3), representantes da Caixa Econômica Federal e do Condomínio Cores da Barra para discutir a situação de abandono do imóvel, que começou a ser construído em 2013, na Rua Albo Chiesse, no Centro, e está com as obras paralisadas desde 2015.

Nesta quinta-feira (dia 4), a partir das 9h30, os mutuários da Caixa vão promover uma manifestação em forma de festa de aniversário para celebrar os sete anos de obras paradas do Condomínio Cores da Barra. A comemoração às avessas acontece na frente da agência do banco, ao lado da Praça da Matriz, no centro de Barra Mansa. O evento terá distribuição de bolo e pipoca para quem passe pela porta do banco, além de faixas e carro de som.

O objetivo é despertar a atenção da Caixa para a situação dos mutuários, que aguardam desde 2015 uma solução para o empreendimento. O condomínio teve as obras paralisadas por conta de divergências entre a construtora e o banco estatal.

