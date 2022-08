Jogando todo o segundo tempo com um a menos, o Volta Redonda empatou em 1 a 1 com o Olaria na tarde desta quarta-feira, dia 3, na Rua Bariri, pela semifinal da Taça Corcovado. Lelê marcou o gol tricolor e Macário empatou o jogo.Com o resultado, os donos da casa avançaram para a decisão por terem feito a melhor campanha na fase de grupo. Agora, o Esquadrão de Aço o jogo entre Olaria e Americano para conhecer o seu adversário na grande final do Campeonato Carioca A2.

Já pela Série C do Campeonato Brasileiro, o Voltaço recebe o Ferroviário-CE neste domingo, dia 7, às 20h, no estádio Raulino de Oliveira.

O jogo

Em um primeiro tempo truncado e de poucas chances de gol, o Olaria foi o primeiro a assustar com Silvano, que, após cobrança de escanteio, finalizou com perigo. A resposta do Volta Redonda foi na mesma moeda. Mauro Gabriel levantou na área, Iran cabeceou e a bola saiu rente ao travessão.

Nos acréscimos da primeira etapa, o meio-campo Mauro Gabriel acabou se envolvendo em uma confusão com o adversário e recebeu o cartão vermelho direto do árbitro do jogo, deixando o Voltaço com um jogador a menos.Mesmo com a desvantagem numérica, o técnico Rogério Corrêa voltou para a segunda etapa com duas alterações, colocando em campo os atacantes Rafhael Lucas e Lelê. Substituições que deram resultado. Aos 32 minutos, Lelê recebeu pela esquerda e bateu no canto, abrindo o marcador na Rua Bariri.

Atrás no placar, com um homem a mais e precisando do empate para se classificar, o Olaria passou a pressionar em busca do empate e conseguiu empatar aos 39 minutos, com Macário. Nos minutos finais, o goleiro Dida também foi expulso após parar contra-ataque adversário. Fim de jogo na Rua Bariri: Olaria 1×1 Volta Redonda.