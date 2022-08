A Diocese de Barra do Piraí – Volta Redonda, por meio da Pastoral Afro e, em parceria com Prefeitura Municipal de Volta Redonda, lançou, na sexta (dia 12), o Pré-vestibular Social Dom Altivo Pacheco. De forma gratuita, as aulas vão começar na segunda-feira (dia 15), na Estação Cidadania, no bairro Vila Rica/Tiradentes.

Estiveram presentes no Cras (Centro de Referência da Assistência Social), o Bispo Diocesano Dom Luiz Henrique, o coordenador do Cras Vila Rica, Erick Galo Cruz, o padre Juarez Sampaio, Vigário Episcopal de Volta Redonda, padre Jorge Rodrigues, coordenador da Pastoral Afro e o representante do MEP (Movimento Ética na Política), José Maria Silva.

Serão ofertadas 12 disciplinas para os estudantes de segunda à sexta-feira no horário das 19h às 21h30. Além das disciplinas curriculares para a preparação nos vestibulares, os alunos contarão com acompanhamentos nas áreas de psicologia, nutrição, odontologia e pedagogia.

O Bispo Dom Luiz Henrique relembrou da Campanha Fraternidade deste ano “Fraternidade e Educação e o lema bíblico “Fala com sabedoria, ensina com amor”. Segundo ele, “toda a mensagem exposta necessita ser refletida pelos profissionais da área educacional – professores e estudantes. Devemos caminhar juntos para o desenvolvimento da educação no país com qualidade, respeito e dignidade”, pontuou Dom Luiz Henrique.

Muitos jovens possuem o desejo de ingressar em uma faculdade. Mesmo com as desigualdades visíveis no Brasil, essa realidade pode ser alterada a partir de projetos como o Pré-vestibular Social. De acordo com Erick Galo, essa é uma oportunidade ímpar para os estudantes. “Preparamos com muita dedicação a Estação Cidadania para receber os alunos e professores. Este é um projeto pensado e estruturado para receber aqueles que desejam entrar em uma universidade. Agarrem a oportunidade”, reforçou o representante da prefeitura de Volta Redonda.

“Quero prestar o Enem este ano novamente. Para isso é fundamental uma boa preparação na conquista da nota de classificação para uma Instituição de Ensino Superior. Com as aulas e a infraestrutura oferecida, terei grandes conquistas”, relatou a estudante Renata Pontes.

Como fazer a inscrição

Os interessados podem realizar sua inscrição diretamente na secretaria da Estação Cidadania. As vagas são limitadas.

Documentação Necessária: RG, CPF e declaração de escolaridade (estar cursando ou concluindo o 3º ano do Ensino Médio).

Informações pelo telefone: (24) 3339-4255 de segunda à sexta-feira (8 às 17 horas).

Endereço – Estação Cidadania, na Rua 19, número 135, bairro Vila Rica/Tiradentes.

Foto: divulgação