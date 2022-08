Após assegurar a sua classificação antecipada para a segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro, o Volta Redonda está seguiu viagem para a Paraíba na quinta-feira (dia 11). Na capital paraibana, o Esquadrão de Aço irá enfrentar o Campinense no sábado (dia 13), às 17h, no estádio Amigão, pela última rodada da primeira fase da competição.

Na delegação tricolor, nove pratas da casa estão relacionados para o confronto. São eles: os goleiros Vinícius Dias e Avelino; o lateral-direito Júlio Amorim; os zagueiros Davison e Vinícius; o lateral-esquerdo Marcinho; e os volantes Pedro Thomaz, Juninho e Robinho.

“Mesmo com a classificação assegurada, podem ter certeza que vamos entrar em campo para buscar a vitória, com o mesmo foco e determinação que tivemos em todas as outras partidas desta Série C. Estamos muito felizes por termos conquistado essa vaga, mas o foco continua, porque queremos manter o ritmo para chegarmos fortes, tanto na segunda fase da Série C, como também na final da A2”, destacou o goleiro Vinícius Dias.

Para este confronto, o Voltaço tem quatro jogadores suspensos pelo terceiro cartão amarelo: o zagueiro Thomas Kayck, o lateral-direito Wellington Silva, o lateral-esquerdo Luiz Paulo e o meio-campo Matheus Alessandro.

Atualmente, o Volta Redonda está na 5ª colocação da Série C. Com isso, formaria um grupo na segunda fase com Mirassol-SP, primeiro lugar, Figueirense-SC, quarto colocado, e Remo-PA, oitavo.

Foto: divulgação