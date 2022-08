Morreu no início da manhã deste sábado (dia 20), no Rio, a atriz Claudia Jimenez. Aos 63 anos, Cláudia estava internada no Hospital Samaritano, em Botafogo, na Zona Sul da capital fluminense. A causa da morte, no entanto, não foi divulgada.

Claudia Jimenez interpretou personagens inesquecíveis na TV, como a Dona Cacilda, da “Escolinha do Professor Raimundo”, e de Edileuza, de “Sai de Baixo”.

Foto: Reprodução ⁸